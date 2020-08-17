Son yüzyılın en sıcak günü: Termometreler 54,4 dereceyi gördü

DÜNYADA DAHA ÖNCE YAŞANAN SICAKLIK REKORLARI

Dünya Meteroloji Organizyonu’nun (WMO) belirttiğine göre şu anda rekor 2013 yılında yaşanan 54 sıcaklıkla yine Death Walley Ulusal Parkı’nda bulunuyor. Bununla birlikte, yaklaşık yüzyıl önce, 10 Temmuz 1913’te, ulusal parkta sıcaklık 56,6 derece olarak kaydedildi. Ancak bazı hava durumu uzmanları kaydedilen sıcaklığın farklı etkenler dikkate alınmadığı için hatalı okunduğuna inanıyor.