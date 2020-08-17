Son yüzyılın en sıcak günü: Termometreler 54,4 dereceyi gördü
ABD’nin Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde dün termometreler 54.4 santigrat dereceyi gösterdi. Bu rakam onaylanırsa son yüzyılın kaydedilen en yüksek sıcaklığı olarak tarihe geçecek.
Death Valley Ulusal Parkı’nda yer alan Furnace Creek köyünde dün temometreler 54,4 santigrat dereceye yükseldi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada kaydedilen sıcaklığın henüz doğrulanma aşamasında olduğu belirtildi.
TARİHE GEÇECEK
NWS Las Vegas taraftan yapılan açıklamada, “Eğer doğrulanırsa bu Temmuz 1913’ten bu yana dünyanın küresel olarak gördüğü en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçecek” denildi.
Bununla birlikte, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin Furnace Creek’teki otomatik istasyonundan alınan verilerde aşırı sıcaklığın yerel saatle 15.41’e yaşandığı açıklandı.
DÜNYADA DAHA ÖNCE YAŞANAN SICAKLIK REKORLARI
Dünya Meteroloji Organizyonu’nun (WMO) belirttiğine göre şu anda rekor 2013 yılında yaşanan 54 sıcaklıkla yine Death Walley Ulusal Parkı’nda bulunuyor. Bununla birlikte, yaklaşık yüzyıl önce, 10 Temmuz 1913’te, ulusal parkta sıcaklık 56,6 derece olarak kaydedildi. Ancak bazı hava durumu uzmanları kaydedilen sıcaklığın farklı etkenler dikkate alınmadığı için hatalı okunduğuna inanıyor.