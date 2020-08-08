  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ağustos 2020 15:58

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Akrabasıyla tartışırken balkondan düştü

Küçükçekmece'de evinin balkonundan sokaktaki akrabalarıyla tartışan bir kişi dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Akrabasıyla tartışırken balkondan düştü

1/ 11
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Akrabasıyla tartışırken balkondan düştü

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Turgay E. ve akrabaları arasında 25 Temmuz günü bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

2/ 11
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Akrabasıyla tartışırken balkondan düştü

Evdeki kişiler sokağa çıkarken tartışma büyüdü ve sokağa taşındı. Turgay E. evinin balkonundan tartıştığı akrabalarına evdeki eşyaları fırlattı. O sırada dengesini kaybeden Turgay E. birinci kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

3/ 11
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Akrabasıyla tartışırken balkondan düştü

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan Turgay E. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM