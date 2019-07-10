Su baskını yer altı şehrini ortaya çıkardı

'YERALTI ŞEHRİNİN TARİHİ BELLİ DEĞİL'

4 çocuk babası Veli Cömert, dedelerinden, burada bir yeraltı şehri olduğunu duyduklarını; ancak tarihi ve büyüklüğü konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Veli Cömert, "Buranın tarihi belli değil. Kimler geldi, kimler geçti, bilmiyoruz. Beldemiz, kervansarayların gelip geçtiği yerler. Kervanlar, gelip bu yer altı şehirlerinde konaklıyorlarmış. Burada yaşanmış, burada kervanlar gelip dinlenmişler. Kömürlük ve odunluk olarak kullandığımız buranın zeminindeki delikten içeri girdiğimizde, kayadan oyma genişçe bir alana çıkılıyor. Daha derin mi gidiyor, gidiş yerleri var mı bilemiyoruz. Burada bağlantıların ne şekilde olduğunu bilemiyoruz; ama mutlaka bir bağlantı vardır. Burası çok tarihi ve eski bir yerdir" diye konuştu.