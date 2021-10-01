Sular çekilince 100 yıllık iskele ortaya çıktı
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su çekilmesi artarken, yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi ilk kez su yüzeyine çıktı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı`nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi.
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Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü`ndeki su kaybını artırdı.
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Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü`nde yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıktı.
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İskelenin ahşap fore kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.
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