Sular çekilince, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri Havzasında sular 1,5 kilometre çekilirken, 6 ay önce su altında kalan ağıl ile birlikte bölge ortaya çıktı.
15 yıl sonra ilk defa maksimum seviye olan 845 metreyi gören Keban Barajı'nda ise su seviyesi 835 metreye kadar geriledi. Bölgede daha önce ve yeni çekilen görüntüler farkı gözler önüne serdi
Keban Baraj Gölünü besleyen ve 6 ay önce dolululuk oranı maksimum seviyeye gelen Murat Nehri’nde, uzun bir aradan sonra su 1,5 kilometre çekildi.
Suların çekilmesiyle birlikte Murat Nehri Havzası çevresinde kalan bazı köylerde yaşanan olumsuzluklar ise ortadan kalktı.