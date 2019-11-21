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  3. 21 Kasım 2019 14:54

Sular çekilince, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri Havzasında sular 1,5 kilometre çekilirken, 6 ay önce su altında kalan ağıl ile birlikte bölge ortaya çıktı.

Sular çekilince, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

15 yıl sonra ilk defa maksimum seviye olan 845 metreyi gören Keban Barajı'nda ise su seviyesi 835 metreye kadar geriledi. Bölgede daha önce ve yeni çekilen görüntüler farkı gözler önüne serdi

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Sular çekilince, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

Keban Baraj Gölünü besleyen ve 6 ay önce dolululuk oranı maksimum seviyeye gelen Murat Nehri’nde, uzun bir aradan sonra su 1,5 kilometre çekildi.

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Sular çekilince, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

Suların çekilmesiyle birlikte Murat Nehri Havzası çevresinde kalan bazı köylerde yaşanan olumsuzluklar ise ortadan kalktı.

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Sular çekilince, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

Merkeze bağlı Çağlar köyünde de ise suların çekilmesiyle daha önce su altında kalan bir ağıl ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllara oranla suların çekilmesiyle ortaya çıkan alanın az olduğu öğrenildi.

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