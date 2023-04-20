Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 112,20 metreye, depolanan su miktarı da 247,57 milyon metreküpe ulaştı.