  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede

Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 112,20 metreye ulaştı. Suya gömülen eski ilçe ile yeni yerleşim yerleri havadan görüntülendi.

Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede - Resim: 1

Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi, her geçen gün yükseliyor. 

1 / 6
Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede - Resim: 2

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 112,20 metreye, depolanan su miktarı da 247,57 milyon metreküpe ulaştı. 

2 / 6
Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede - Resim: 3

Binaların dipte kaldığı Yusufeli’nde eski ve dağın ötesinde kurulan yeni yerleşim yerleri de dron kamerasıyla aynı karede görüntülendi.

3 / 6
Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede - Resim: 4
4 / 6