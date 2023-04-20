Sulara gömülen Yusufeli ile yeni Yusufeli aynı karede
Artvin'de Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 112,20 metreye ulaştı. Suya gömülen eski ilçe ile yeni yerleşim yerleri havadan görüntülendi.
Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi, her geçen gün yükseliyor.
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Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 112,20 metreye, depolanan su miktarı da 247,57 milyon metreküpe ulaştı.
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Binaların dipte kaldığı Yusufeli’nde eski ve dağın ötesinde kurulan yeni yerleşim yerleri de dron kamerasıyla aynı karede görüntülendi.
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