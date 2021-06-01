Süper Loto sonuçları açıklandı: İşte 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen Süper Loto sonuçları açıklandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen canlı Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar paylaşıldı. İşte 1 Haziran Süper Loto sonuçları...
1 Haziran Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşti. Heyecan dolu Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından bu akşamki Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar ilan edildi. Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaraları ve sonuç sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.