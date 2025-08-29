Sürat teknesinin çarptığı kadın hayatının şokunu yaşadı

‘SÜRATLİ OLARAK SAHİLE YAKIN SEYREDİYORDU’

Yapılan ameliyatla uyluk kemiği platinle sabitlenen ve tedavisi süren T., ifadesinde kaza anını şu sözlerle anlattı:

“Denize girmeden önce herhangi bir tekne olup, olmadığını kontrol ettim. Yüzdüğüm esnada kafamı çevirdim, bir teknenin üzerime doğru süratle geldiğini gördüm. Kaçmak için zamanım olmadı ve tekneyi görmem ile bana çarpması aynı zamanda oldu. Tekne bana çarptığı esnada, bacağımda çok şiddetli bir ağrı hissi duydum. Daha sonra bana çarpan tekneden ismini bilmediğim bir şahıs elini uzatarak, beni tekneye çekmek istedi. Ancak yaşadığım şiddetli ağrı sebebiyle, hareket edip, tekneye binemeyeceğimi söyledim. Çevrede bulunan vatandaşlar beni sahile kadar çektiler. Bana çarpan tekne daha önceki günlerde de aynı sahilde dikkatsiz ve süratli olarak sahile yakın seyir yapmaktaydı, çoğu zaman tekne sahile hızlı bir şekilde giriyordu.”