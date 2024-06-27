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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi.

H.K. idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden V.O.'nun kullandığı otomobil ile O.G. yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.

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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

Otomobiller de önlerinde seyreden N.T.'nin yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.

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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

Kazada, 3 sürücü hayatını kaybetti, B.A. yaralandı.

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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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