TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi.
H.K. idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden V.O.'nun kullandığı otomobil ile O.G. yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.
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Otomobiller de önlerinde seyreden N.T.'nin yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.
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Kazada, 3 sürücü hayatını kaybetti, B.A. yaralandı.
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Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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