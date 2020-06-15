  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Haziran 2020 15:26

Taksim bildiğimiz gibi! Yoğunluk her geçen gün artıyor

Normalleşme sürecinden önce de kalabalık olan İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk her geçen gün artıyor. Birçok kişinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Taksim bildiğimiz gibi! Yoğunluk her geçen gün artıyor

Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık her geçen gün artıyor. Meydandaki bazı vatandaşların maskesiz olması ve bir vatandaşın maskeyi alnına takması dikkat çekti.

1/ 7
Taksim bildiğimiz gibi! Yoğunluk her geçen gün artıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye’nin en kalabalık meydanlarından olan Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde uzun süredir sessizlik hakimdi.

2/ 7
Taksim bildiğimiz gibi! Yoğunluk her geçen gün artıyor

Normalleşme sürecinden sonra ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık her geçen gün artıyor.

3/ 7
Taksim bildiğimiz gibi! Yoğunluk her geçen gün artıyor

Görüntülerde bazı vatandaşların maskesiz olması ve bir vatandaşın maskeyi anlına takması dikkat çekti.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM