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  3. 07 Aralık 2020 13:45

Taksim Camii'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi.

Taksim Camii'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi.

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Taksim Camii'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii inşaatında çalışmalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.

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Taksim Camii'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı.

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Taksim Camii'nin son hali drone ile havadan görüntülendi

61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı.

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