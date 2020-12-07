Taksim Camii'nin son hali drone ile havadan görüntülendi
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi.
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi.
Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii inşaatında çalışmalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.
2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı.