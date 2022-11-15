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  4. Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı

Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı.

Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı - Resim: 1

İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

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Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı - Resim: 2

150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

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Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı - Resim: 3

Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatıldı.

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Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı - Resim: 4

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