Taraftar ölümden döndü: Tükürük köftesinde mide bulandıran skandala suçüstü
Bursa'da dün oynanan Bursaspor-Menemen FK maçına saatler kala stadyum yakınlarında taraftarlara satılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinde büyük bir skandal ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, maç günü stadyum çevresinde yapılan gıda kontrolleri sırasında şüpheli ürünlere rastladı.
1 / 7
Özellikle taraftar gruplarına satılacağı belirtilen köfteler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin daha önce pişirilmiş olduğu uygun şartlarda dondurulmadığı ve kötü koku yaydığı tespit edildi.
2 / 7
Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi. Köftelerin iki hafta önceki maçta üretilip dondurulduğu iddia edildi.
3 / 7
Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Zabıta ekipleri, ürünleri imha ederken olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
4 / 7