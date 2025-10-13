  1. Anasayfa
  4. Taraftar ölümden döndü: Tükürük köftesinde mide bulandıran skandala suçüstü!

Bursa'da dün oynanan Bursaspor-Menemen FK maçına saatler kala stadyum yakınlarında taraftarlara satılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinde büyük bir skandal ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, maç günü stadyum çevresinde yapılan gıda kontrolleri sırasında şüpheli ürünlere rastladı. 

Özellikle taraftar gruplarına satılacağı belirtilen köfteler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin daha önce pişirilmiş olduğu uygun şartlarda dondurulmadığı ve kötü koku yaydığı tespit edildi. 

Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi. Köftelerin iki hafta önceki maçta üretilip dondurulduğu iddia edildi.

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Zabıta ekipleri, ürünleri imha ederken olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. 

