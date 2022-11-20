Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı

Tarihçi- yazar Serhat Doğan, "Küplerle daha çok ses akustiği sağlanmış. Eskiden kilise ve cami gibi büyük yapılarda bugünkü gibi teknolojik ses sistemleri olmadığı için daha çok sesin bina içindeki akustiğini ayarlamak maksadıyla bu tarz küp teknolojisini kullanılıyordu. Bunu biz Osmanlı mimarisinde görüyoruz. Süleymaniye'nin kubbesini Mimar Sinan küplerle döşemişti. Sesin cami içerisinde akustiğin bir şekilde yayılmasını sağladı. Çeşitli testlerle birlikte bu küplerin yaş tahmini yapılabilir. Bölgede inşa edilen yapının ömrü tespit edilebilir. Küpler üzerinde şekiller varsa yapılan incelemeyle yeni bulgular da elde edilebilir” dedi.