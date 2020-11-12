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  3. 12 Kasım 2020 11:10

Tarihi eser operasyonunda ilk tıp diploması ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, aralarında kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de bulunduğu iddia edilen 2 bin 428 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser operasyonunda ilk tıp diploması ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

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Tarihi eser operasyonunda ilk tıp diploması ele geçirildi

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje, 1 adet uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet ölçekli mercek ele geçirildi.

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Tarihi eser operasyonunda ilk tıp diploması ele geçirildi

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar tarihi eser kaçakçısı olmadıklarını, koleksiyoner olduklarını ileri sürdü.

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Tarihi eser operasyonunda ilk tıp diploması ele geçirildi

Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü. Bir heykelin ise değerinin 30 bin dolar olduğu iddia edildi.

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