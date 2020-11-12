Tarihi eser operasyonunda ilk tıp diploması ele geçirildi

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje, 1 adet uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet ölçekli mercek ele geçirildi.