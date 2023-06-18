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Tarım Kredi Market bayrama özel indirimli ürünleri açıkladı

Tarım Kredi Kooperatif Market, Kurban Bayramı yaklaşırken birçok üründe indirim yaptığını duyurdu. İşte 18 Haziran-6 Temmuz arasında geçerli olacak indirimler...

Tarım Kredi Market bayrama özel indirimli ürünleri açıkladı - Resim: 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ve temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

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Tarım Kredi Market bayrama özel indirimli ürünleri açıkladı - Resim: 2
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Tarım Kredi Market bayrama özel indirimli ürünleri açıkladı - Resim: 3
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Tarım Kredi Market bayrama özel indirimli ürünleri açıkladı - Resim: 4
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