Tarım Kredi Market bayrama özel indirimli ürünleri açıkladı
Tarım Kredi Kooperatif Market, Kurban Bayramı yaklaşırken birçok üründe indirim yaptığını duyurdu. İşte 18 Haziran-6 Temmuz arasında geçerli olacak indirimler...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ve temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;
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