Tarlada buldu, müzede sergilendi, şimdi satıyor!
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz'ın tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşı 1,5 ay Çorum Müzesi'nde sergilendi. Yılmaz, gök taşını geri aldıktan sonra satılığa çıkardı.
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz’ın geçen yıl nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergilendiği 1,5 ayda, 4 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yılmaz, müzeden geri aldığı taşı satılığa çıkardı.
Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında nohut ektiği tarlasını hasada hazırladığı sırada gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi.
Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı.