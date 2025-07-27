Tatil cennetimiz Bodrum'da skandal görüntüler: Tatilciler isyan edip, oteli bastı

Tatil için Bodrum'a gelen turistler, tesisin hijyen şartlarından teknik donanımına kadar birçok konuda yetersiz olduğunu iddia etti. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte klima ve aydınlatmaların çalışmaması, otel müşterilerinin sabrını taşırdı. Resepsiyona yürüyen onlarca turist, otel yönetimiyle görüşmek istedi ancak yetkililere bir türlü ulaşılamadı.