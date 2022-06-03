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  4. Tatil cennetinde kaçak yapı temizliği! Yıkım başladı

Tatil cennetinde kaçak yapı temizliği! Yıkım başladı

Muğla'nın gözde tatil merkezi Fethiye'de kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkım çalışmalarına başlandı.

Tatil cennetinde kaçak yapı temizliği! Yıkım başladı - Resim: 1

Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımlarına başlandı.

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Tatil cennetinde kaçak yapı temizliği! Yıkım başladı - Resim: 2

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı sahilinde kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen işletmelere ilişkin yasal süreç tamamlandı.

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Tatil cennetinde kaçak yapı temizliği! Yıkım başladı - Resim: 3

Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına sabah saatlerinde iş makineleriyle başlandı.

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Tatil cennetinde kaçak yapı temizliği! Yıkım başladı - Resim: 4

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

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