Tatil dönüşü yolunda feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi, bir aile paramparça oldu!
Bolu'da Anadolu Otoyolu Dörtdivan mevkisinde meydana gelen feci kazada, kavşaktaki yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Y.E. (41) ve eşi E.E. (25) hayatını kaybetti. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 6 yaşındaki çocukları E.G. ise Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil tedavi altına alındı.
Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası tüm bölgeyi yasa boğdu. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Y.E. (41) yönetimindeki otomobil, Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren kavşaktaki tabela direğine şiddetle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Y.E. ve 25 yaşındaki eşi E.E. olay yerinde yaşamını yitirirken, çiftin 6 yaşındaki çocukları E.G. ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Sabah saat 07.00 sıralarında gerçekleşen korkunç kazayı gören çevredeki sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hızla ihbarda bulunması üzerine, kaza mahalline çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personellerinin yaptığı ilk kontrollerde, maalesef anne ve babanın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 6 yaşındaki talihsiz çocuk ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hızla ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, faciayla sonuçlanan bu trafik kazasıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.