Tatil, kira, ulaşım, refah payı... Emekliye yeni destekler geliyor!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir destek paketi üzerinde yoğun çalışmalar devam ediyor. Meclis'in nisan ayında faaliyete geçmesiyle birlikte, öncelikle emekliler için çözümler üretilmesi bekleniyor. Emeklilere sunulacak destekler arasında kira yardımı, enerji desteği, tatil fırsatları ve mali yardımlar gibi çeşitli imkanlar göze çarpıyor.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis yeniden mesaiye başlayacak. 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.
Meclis'te öncelikli konuları arasında emeklilere verilecek destekler yer alacak. Emeklilere yönelik 7 büyük destek üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Ahaber'de yer alan habere göre emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor.
BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
Emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalık gibi destekler sunulacak.
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Meclis'in nisan ayında mesaisine başlamasının ardından emeklilere öncelik vermesi bekleniyor. Emeklilere verilecek destekler arasında kira, enerji, tatil ve finans desteği bulunuyor.
Haber Merkezi 07.03.2024 - 17:11
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis yeniden mesaiye başlayacak. 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.
Meclis'te öncelikli konuları arasında emeklilere verilecek destekler yer alacak. Emeklilere yönelik 7 büyük destek üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Ahaber'de yer alan habere göre emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor.