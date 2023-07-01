Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Cennet çöplüğe döndü

DHA'nın haberine göre Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili geçirmek için Adrasan ve Olimpos'a gelen tatilciler, turistik bölgede nüfus yoğunluğuna neden oldu. Sahile ve konaklama yerlerine araçları ile gitmek isteyen tatilciler, cadde ve sokaklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Nüfus yoğunluğu nedeniyle turizm merkezinde çöp sorunu da yaşandı. Konteynerler, kısa sürede dolunca çevresinde çöp poşetleri birikti. Bazı tatilcilerin ise orman ve yol kenarlarına çöp bıraktıkları gözlendi.