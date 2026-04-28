Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobiln 25 metre boyunca taklalar attığı kaza anı saniye saniye kamerada
Tekirdağ'da park yerinden yola çıkan araca çarpan otomobil, yaklaşık 25 metre boyunca taklalar atarak durabildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrularak takla attı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, araçlar içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay, Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, C.U. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeyken hareket ederek ana yola çıkış yaptı.
Bu sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki otomobil, yola çıkan araca çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden E.G.’nin otomobili, savrularak takla atmaya başladı. Yaklaşık 25 metre boyunca taklalar atan araç ancak durabildi.
