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Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü

Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü - Resim: 1

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü - Resim: 2

 Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi. Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. 

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Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü - Resim: 3

İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

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Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü - Resim: 4
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