TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Bolu'da TEM Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
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YARALILAR VAR
Kazada, araçlarda bulundan Okan Yarar (35), Birsen Kaya (21), Niyazi Kaya (60) ile Mürteza Kaya (52) yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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UZUN KUYRUK OLUŞTU
Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu.
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