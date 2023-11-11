TEM'i birbirine katıp kaçtı; bir araç alev aldı

Zincirleme kazaya karışan diğer araç sürücüsü B.D. ise, "Görmedim ama 3 araç burada makas yapıyordu benim önümde. Ben özellikle arkada kaldım. Sürekli makas atıyorlardı. Onlar bizim önümüzde gidiyor geliyordu. Onlardan uzak kalayım diye yavaşlamıştım. Yavaş olmama rağmen bunlar oldu" dedi.