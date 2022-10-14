Terörden temizlenen Efkar Dağı, ''seyir terası'' oldu

'GELSİNLER KENDİ GÖZLERİYLE GÖRSÜNLER'

İlçede artık huzur ve güven ortamının sağlandığını anlatan Başkan Saklı, şunları kaydetti:

"Gelsinler Şemdinli’nin yaylalarını, berivanlarını, çobanlarını, temiz havasını, pınarlarını, krater göllerini, seyir tepesini gezerek Şemdinli’de huzurun olduğunu, güvenin olduğunu hiçbir sorunun olmadığını kendi gözleriyle görsünler. Biz ülkemizin her bölgesindeki vatandaşları Şemdinli’ye davet ediyoruz. Burada terörün olmadığını, huzurlu ve güvenli olduğunu ve burada hayat olduğunu herkes görsün istiyoruz. Şemdinli'nin balı meşhur. Seyir terasının koruma korkulukları bal peteğinden, kayalara ise Şemdinli bölgesinde yaşayan dağ keçisi, keklik ve doğal yaşamı içende olan çeşitli kuş türlerinin figürlerini yaptık. Bu figürlerle coğrafyamızı yansıtmaya çalıştık. Seyir terasına geldiğinizde ilçenin genelini görmüş olursunuz. Şemdinli’nin solunda İran hududun tepeleri, sağında ise Irak hududun tepeleri, olduğumuz yer ise tam Türkiye, İran ve Irak üçgenidir. Biraz da olsa bu figürlerle Şemdinli’nin genel bir görüntüsünün buraya nakşetmeye çalıştık."