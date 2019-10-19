Teröristler Ermeni kilisesini bu hale getirmiş
Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad'da, Ermenilere ait kilisenin teröristler tarafından karargah yapıldığı ortaya çıktı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde Ermenilere ait bir kiliseyi karargaha çevirdiği görüldü.
Kilisede papazın dua etmek ya da vaaz vermek üzere kullandığı kısmın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle donatıldığı göze çarpıyor.
Elebaşının iki ayrı posterinin asılı bulunduğu duvarda, bunların hemen üzerinde haç ve diğer dini semboller yer alıyor.