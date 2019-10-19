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  3. 19 Ekim 2019 16:27

Teröristler Ermeni kilisesini bu hale getirmiş

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad'da, Ermenilere ait kilisenin teröristler tarafından karargah yapıldığı ortaya çıktı.

Teröristler Ermeni kilisesini bu hale getirmiş

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde Ermenilere ait bir kiliseyi karargaha çevirdiği görüldü.

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Teröristler Ermeni kilisesini bu hale getirmiş

Kilisede papazın dua etmek ya da vaaz vermek üzere kullandığı kısmın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle donatıldığı göze çarpıyor.

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Teröristler Ermeni kilisesini bu hale getirmiş

Elebaşının iki ayrı posterinin asılı bulunduğu duvarda, bunların hemen üzerinde haç ve diğer dini semboller yer alıyor.

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Teröristler Ermeni kilisesini bu hale getirmiş

Ermenilerin "horan" adını verdikleri bu bölüm, Hıristiyanlar açısından mahremiyeti bulunan ve sadece papazın girebileceği bir alan olarak biliniyor.

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