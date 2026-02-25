Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti

Ankette Kararsızların, Oy Kullanmayacağım diyenlerin ve yanıt vermek istemeyenlerin oranı yüzde 26 olarak dikkat çekti. Yüzde 26'lık bu sonuç ulaşan kararsız ve yanıtsız oylar dağıtılmadan önce genel duruma bakıldığında Türkiye'nin birinci partisinin "kararsızlar" olduğu görüldü. Ancak kararsız oyların orantılı bir şekilde dağıtılması sonrasında seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.