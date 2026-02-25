Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarını bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma, Şubat ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusunun sorulduğu anketinin sonuçlarına zirvedeki 3,89 puanlık fark ile birlikte Zafer Partisi'nin barajı aşan oy oranıyla hem MHP'yi hem de İYİ Parti'nin oylarını geçmesi damgasını vurdu. İşte son seçim anketinde partilerin oy oranları....
Themis Araştırma, 15-26 Şubat tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Themis'in anketinde katılımcılara "bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu yöneltildi. İşte Themis'in Ocak 2026 anketinin sonuçları...
Ankette Kararsızların, Oy Kullanmayacağım diyenlerin ve yanıt vermek istemeyenlerin oranı yüzde 26 olarak dikkat çekti. Yüzde 26'lık bu sonuç ulaşan kararsız ve yanıtsız oylar dağıtılmadan önce genel duruma bakıldığında Türkiye'nin birinci partisinin "kararsızlar" olduğu görüldü. Ancak kararsız oyların orantılı bir şekilde dağıtılması sonrasında seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.
Kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldıktan sonra CHP 32,92 oy oranıyla birinci, AK Parti'nin ise 29,03 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Ancak anketin en dikkat çeken sonucu zirvedeki bu puan farkı değil, Zafer Partisi'nin yükselişiydi.
Zafer Partisi yüzde 7,21'lik oy oranıyla hem seçim barajı olan yüzde 7'yi aştı hem de İYİ Parti ile MHP'yi geride bıraktı...
İşte THEMİS Araştırma'nın Şubat 2026 seçim anketinin sonuçları...