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  3. 29 Şubat 2020 15:55

TIR'dan düşen sıfır araçlar hurdaya döndü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde fabrikadan yeni çıkan sıfır kilometre otomobilleri taşıyan tır devrildi. Yeni araçlar yola saçılarak büyük hasar gördü.

TIR'dan düşen sıfır araçlar hurdaya döndü

Bursa-İstanbul kara yolunun Dürdane mevkiinde Oyak Renault fabrikasından çıkan sıfır kilometre araçları taşıyan tır rampadan inerken yan yattı.

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TIR'dan düşen sıfır araçlar hurdaya döndü

Kazada tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tırdan düşen sıfır kilometre araçlar kullanılamaz hale geldi.

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TIR'dan düşen sıfır araçlar hurdaya döndü

Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı vatandaşlar yolun bir an önce açılması için otomobilleri kendi araçlarına bağlayarak yuvarlandıkları yerden çıkarttı.

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TIR'dan düşen sıfır araçlar hurdaya döndü

Kaza yerinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alırken, büyüklü küçüklü kurtarıcılar yolun bir an önce açılması için yağmur altında mücadele verdi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

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