TOKİ yüzlerce konutu satışa çıkardı! 166 bin liradan başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde satışa çıkarılan konutların fiyatı 166 bin liradan başlıyor.
TOKİ alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 166 bin 470 liraya konut satışı gerçekleşiyor.
İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar
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Afyon
253 konut, 14 dükkan
En ucuz: 191.103 lira
En pahalı: 265.994 lira
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Bartın
108 konut
En ucuz: 193.067 lira
En pahalı: 347.849 lira
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Elazığ
22 konut
En ucuz: 193.149 lira
En pahalı: 206.142 lira
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