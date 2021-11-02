TOKİ yüzlerce konutu satışa çıkardı! 166 bin liradan başlıyor

TOKİ alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 166 bin 470 liraya konut satışı gerçekleşiyor.

İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar