Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı
İstanbul'da Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından darbedildi.
İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu.
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Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbede de adama yumruk atıldığı görülüyor.
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Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı.
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Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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