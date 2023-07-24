  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı

Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı

İstanbul'da Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından darbedildi.

Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı - Resim: 1

İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu. 

1 / 10
Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı - Resim: 2

Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbede de adama yumruk atıldığı görülüyor.

2 / 10
Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı - Resim: 3

Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. 

3 / 10
Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı - Resim: 4

Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

4 / 10