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  3. 15 Ocak 2021 17:44

Toplu ulaşımda HES kodu kuyruğu devam ediyor

İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu bugün başlarken, vatandaşlar bugün de İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu.

Toplu ulaşımda HES kodu kuyruğu devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

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Toplu ulaşımda HES kodu kuyruğu devam ediyor

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamıyor.

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Toplu ulaşımda HES kodu kuyruğu devam ediyor

İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre dün dolmasına rağmen bugün de İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

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Toplu ulaşımda HES kodu kuyruğu devam ediyor

Kadıköy'de bulunan İstanbulkart Dolum merkezi yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisiydi.

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