Toplu ulaşımda HES kodu kuyruğu devam ediyor
İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu bugün başlarken, vatandaşlar bugün de İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.
HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamıyor.
İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre dün dolmasına rağmen bugün de İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.