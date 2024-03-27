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Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü - Resim: 1
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Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

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Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü - Resim: 3

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. 

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Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü - Resim: 4

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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