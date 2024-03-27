Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü
Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalarak hayatlarını kaybetti.
1 / 6
Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
2 / 6
Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
3 / 6
Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
4 / 6