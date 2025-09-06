Trafik magandaları önce araca çarptı, sonra sürücüyü dövdü!

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Otogar bağlantı yolu Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yasak olan taralı alandan önüne geçmek isteyen kamyonete yol vermedi. Bunun üzerine kamyonet aracın önüne geçmek için hamle yaptı. Daha sonra kamyonet araca arkadan çarptı.