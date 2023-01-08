Trafik sigortası fiyatları belli oldu: İşte il il trafik sigortası tavan fiyatları
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren ‘Zorunlu Trafik Sigortası’nın 2022 yılı fiyatları belli oldu
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aştı. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Zorunlu trafik sigortası olası bir kaza durumunda (maddi ve bedeni) ‘karşı tarafa’ verilen zararı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen ödüyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira (15 günde ödenirse 327 lira oluyor). Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor.
TAVAN FİYAT UYGULANIYOR
Trafik sigortasında son 6 yıldır yani 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulanıyor. Yani sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor. Her ilin risk haritasına göre belirlenen bir tavan fiyat tarifesi var. Bu tarife aylık olarak düzenli artıyor. Ancak bazen maliyet artışı kaynaklı olarak seyyanen zamlar yapılabiliyor. Buna ilave olarak aylık artış katsayılarında da güncellemeler gündeme geliyor.
AYLIK ARTIŞLARA DÜZENLEME
Maliyetlerin ve araç fiyatlarının da etkisiyle sigorta fiyatları son dönemde sıkça değişiyor. Tavan fiyatın bir önceki aya göre artışı 31 Aralık 2021’e kadar yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Sonra 1 Mayıs itibarıyla aylık katsayı yüzde 2.25 oldu. Hemen devamında 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25’lik bir ek artış daha gerçekleşti.
EYLÜLDE TEKRAR GÜNCELLENDİ
Üst üste yapılan artışlara 1 Eylül itibarıyla bir yenisi daha eklendi. Böylece otomobil trafik sigortası primlerine eylülden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 2.25’ten yüzde 4.75’e çıkarıldı. Bu ay itibarıyla oranlarda değişiklik olmazsa artış devam edecek