Trafik sigortası fiyatları belli oldu: İşte il il trafik sigortası tavan fiyatları

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aştı. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Zorunlu trafik sigortası olası bir kaza durumunda (maddi ve bedeni) ‘karşı tarafa’ verilen zararı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen ödüyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira (15 günde ödenirse 327 lira oluyor). Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor.