Trambüsler 10 bin depremzedeye ev oldu!
Malatya'da elektrikle çalışan trambüsler ve toplu ulaşım araçları, deprem nedeniyle devre dışı kalınca konaklama hizmetinde kullanılmaya başlandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremden hemen sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatı ile evsiz kalanlar trambüs ve diğer toplu ulaşım araçları ile toplatıldı.
İlk etapta 5 bin kişi Şehit Hamit Fendoğlu Otobüs Terminali'nin yerleşkesinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne ait kampüse götürüldü.
Depremzedeler art arda dizilen otobüslere yerleştirildi. Saat 13.24’de yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle burada konaklayanların sayısı 10 bini buldu.
Başkan Gürkan’ın talimatı ile gönüllülerle aşevi ve sağlık ocağı oluşturuldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu gecelerde afetzedeler ulaşımda kullandıkları otobüsleri bu kez ev olarak kullanmaya başladı.