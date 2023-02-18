Trambüsler 10 bin depremzedeye ev oldu!

Başkan Gürkan’ın talimatı ile gönüllülerle aşevi ve sağlık ocağı oluşturuldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu gecelerde afetzedeler ulaşımda kullandıkları otobüsleri bu kez ev olarak kullanmaya başladı.