Tren minibüse çarptı; minibüsün sürücüsü ölümden sadece saniyelerle kurtuldu

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan araçta ağır hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından tren seferine devam etti. Hasar gören dolmuş ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.