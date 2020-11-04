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  3. 04 Kasım 2020 12:58

Trump taraftarlarından erken kutlama

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlanmadan zafer ilan etti. Trump'ın açıklamasının sonrasında Trump destekçileri kutlamalara başladı.

Trump taraftarlarından erken kutlama

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık bir saat kadar önce konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Trump kendisine oy veren milyonlara, ailesine ve başkan yardımcısına teşekkür etti.

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Trump taraftarlarından erken kutlama

Trump, "Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı." ifadelerini kullandı.

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Trump taraftarlarından erken kutlama

Milyonlarca insanın izlediği açıklamalar sonrasında Trump cehpesinde kutlama havası hakimdi.

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Trump taraftarlarından erken kutlama

ABD Başkanı'nın tarihi bir başarı kazanmaya çok yakın olduklarını söylemesinin ve "Açıkça söylemek gerekirse bu seçimi kazandık" ifadelerinin ardından büyük bir sevinç hakim oldu.

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