Trump taraftarlarından erken kutlama
ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlanmadan zafer ilan etti. Trump'ın açıklamasının sonrasında Trump destekçileri kutlamalara başladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık bir saat kadar önce konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Trump kendisine oy veren milyonlara, ailesine ve başkan yardımcısına teşekkür etti.
Trump, "Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı." ifadelerini kullandı.