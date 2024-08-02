Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edilirken, Türkiye'deki tüm bayraklar yarıya indirildi. Ayrıca 81 ildeki tüm camilerde de Haniye için sela okunarak gıyabi cenaze namazı kılınacak...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin vefatı dolayısıyla bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."
Milli yas nedeniyle tüm Türkiye genelinde bütün bayraklar yarıya indirildi.
İşleri Başkanı Ali Erbaş, İran’ın başkenti Tahran’da yapılan saldırıda hayatını kaybeden İsmail Heniye için yarın bütün camilerde selaların okunacağını ve Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.