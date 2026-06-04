  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor

Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'de 'Depozitosu Olan Ambalajlar' (DOA) uygulamasının başlayacağını duyurdu. Cam, pet ve alüminyum ambalajları iade makinelerine getiren vatandaşlar ürün başına 1 TL teşvik kazanacak.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor - Resim: 1

Türkiye'de geri dönüşüm ve çevre bilincini yepyeni bir ekonomik teşvik modeliyle buluşturan "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) sistemi resmen hayata geçiyor. 

1 / 25
Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor - Resim: 2

Haber3com'un derlediği bilgilere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı resmi duyuruyla, 1 Temmuz tarihinden itibaren 81 ilin tamamında DOA dönemi başlayacak.

2 / 25
Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor - Resim: 3

"Sıfır Atık'ta güçlü bir adım daha atıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, vatandaşların geri dönüşüme kazandırdıkları her bir ambalaj için 1 TL iade bedeli alacağını açıkladı.

3 / 25
Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor - Resim: 4

DOA Logolu Ürünler İade Makinelerinde Paraya Dönüşecek

Yeni sistemin merkezinde, üzerinde "DOA" logosu bulunan plastik (PET), cam ve alüminyum içecek ambalajları yer alıyor.

4 / 25