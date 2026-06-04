Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'de 'Depozitosu Olan Ambalajlar' (DOA) uygulamasının başlayacağını duyurdu. Cam, pet ve alüminyum ambalajları iade makinelerine getiren vatandaşlar ürün başına 1 TL teşvik kazanacak.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye'de geri dönüşüm ve çevre bilincini yepyeni bir ekonomik teşvik modeliyle buluşturan "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) sistemi resmen hayata geçiyor.
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Haber3com'un derlediği bilgilere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı resmi duyuruyla, 1 Temmuz tarihinden itibaren 81 ilin tamamında DOA dönemi başlayacak.
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"Sıfır Atık'ta güçlü bir adım daha atıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, vatandaşların geri dönüşüme kazandırdıkları her bir ambalaj için 1 TL iade bedeli alacağını açıkladı.
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DOA Logolu Ürünler İade Makinelerinde Paraya Dönüşecek
Yeni sistemin merkezinde, üzerinde "DOA" logosu bulunan plastik (PET), cam ve alüminyum içecek ambalajları yer alıyor.
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