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Tüm emeklilere en az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...

. Promosyon kampanyaları ile bankalardan 3.500 - 7.500 TL bandında ödeme alacak olan emekliler için ek ödeme yapılacak.

Tüm emeklilere en az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar... - Resim: 1

Yeni yılın yaklaşmasıyla promosyon ödemeleri ve emekli maaşlarında artış beklenirken emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber daha bulunuyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli vatandaşlar önümüzdeki sene en az 2 bin 200 TL daha ek ödeme alacak. Bu ücret, karşılıksız olarak bütün emeklilerin hesaplarına geçecek.

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Tüm emeklilere en az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar... - Resim: 2

SENEDE 2 DEFA VERİLECEK
Önümüzdeki yıl iki defa verilecek bu ödeme iki taksit halinde olacak. Emekli bayram ikramiyesi adı verilen bu ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak.

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Tüm emeklilere en az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar... - Resim: 3

Emekli ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verildi. Bu miktar sonrasında 1.100 TL'ye çıkarıldı, Ramazan ve Kurban Bayramı evvelinde hesaplara yattı. Toplamda 2.200 TL'lik tutardan tüm emekliler faydalandı.

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Tüm emeklilere en az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar... - Resim: 4

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli ikramiyesi, sisteme kayıtlı olan bütün emeklilere ödeniyor. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. İlk ikramiyenin nisan ayında ödeneceği öngörülüyor.

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