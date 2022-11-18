Tüm emeklilere en az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...

Yeni yılın yaklaşmasıyla promosyon ödemeleri ve emekli maaşlarında artış beklenirken emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber daha bulunuyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli vatandaşlar önümüzdeki sene en az 2 bin 200 TL daha ek ödeme alacak. Bu ücret, karşılıksız olarak bütün emeklilerin hesaplarına geçecek.