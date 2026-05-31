Tunca Nehri'nde feci olay: Kayıp 2 arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla bulundu!
Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk gününden beri kayıp olarak aranan H.A. ve arkadaşı V.C.'nin cansız bedenleri, Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri'nde 9 saat arayla bulundu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Sarayiçi bölgesinden geçen Tunca Nehri, Kurban Bayramı'nda yürek yakan, şüpheli bir olaya sahne oldu. Bayramın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan H.A. ile en son birlikte görüldüğü arkadaşı V.C.'nin nehirde 9 saat arayla cansız bedenlerine ulaşıldı.
Günlerdir süren arama kurtarma çalışmaları, iki arkadaşın art arda ölü bulunmasıyla trajik bir şekilde sonlanırken, olayla ilgili adli makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kayıp ihbarının 28 Mayıs Perşembe günü yapılmasının ardından polis ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları kesintisiz devam ediyordu.
Dün sabah saat 09.00 sularında, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de düzenlendiği tarihi Sarayiçi mevkiinde su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu tespit edildi.