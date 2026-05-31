Tunca Nehri'nde feci olay: Kayıp 2 arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla bulundu!

Edirne'nin Sarayiçi bölgesinden geçen Tunca Nehri, Kurban Bayramı'nda yürek yakan, şüpheli bir olaya sahne oldu. Bayramın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan H.A. ile en son birlikte görüldüğü arkadaşı V.C.'nin nehirde 9 saat arayla cansız bedenlerine ulaşıldı.