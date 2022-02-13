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Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Tunceli'de, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldı.

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Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı - Resim: 2

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1062 personel görev aldı.

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Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı - Resim: 3

Ayrıca, Diyarbakır’da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli’ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.

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Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı - Resim: 4

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

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