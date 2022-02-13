Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı

Ayrıca, Diyarbakır’da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli’ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.