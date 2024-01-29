Turistik Doğu Ekspresi biletleri kapış kapış! Fiyatlar 10 bin liradan başlıyor

Her yaştan gezgin için uygun olan turlar, aileler, arkadaş grupları ve çiftler için harika bir anı oluyor. Doğu Ekspresi ile Kars turları sadece muhteşem manzaralar sunmakla kalmıyor, yolcularına aynı zamanda kültürel ve tarihi bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.