Türk bilim insanlarından kudret narı ve zeytinyağı ile mucize buluş
Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi, halk arasında acı kavun olarak bilinen Kudret narı ile saf zeytinyağını birleştirerek, yaralara iyi gelen ürün geliştirdi.
Klinik araştırmalar ve deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda yaraların 28 günde iyileştiği belirlendi. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, "Kudret narı ile zeytinyağı birleşerek sinerjik etki gösterip yara kapanmasında daha etkili olduğu yapılan çalışmalarla görülmüştür" dedi.
Halk arasında acı kavun, acı salatalık ve acı kabak olarak bilinen Kudret Narı, Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi tarafından yapılan araştırmalarda bir çok hastalığa faydalı görüldüğü belirlendi. Yapılan araştırmalar da şeker hastalarına, mide rahatsızlığı olanlara ve yarası olanlara iyi geldiği görüldü.
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, Kudret Narı yüzlerce yıldır zeytinyağı içerisinde bekletilerek tüketildiğini ve Arı Mucizesi tarafından geliştirilen özel formülasyon sayesinde tortu içermeden marmelat kıvamında ve homojen yapıda yapıldığını belirtti.
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, Kudret narının faydalarının saymakla bitmediğini bir çok hastalığa faydalı olduğunu belirtirken, "Kudret narı uzun yıllardır geleneksel tıpta kullanılmakta.