Türk mühendisler bir ilki başardı!

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, barajın fiziki çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Barajımız 2023 yılında su tutmaya başlayacak. Yaklaşık 43 bin dönüm araziyi suya kavuşturuyoruz. Kapalı sistem ile Turhal ilçemizin ve 12 köyümüzün içme suyu bu barajımızdan sağlanacak. Turhal ilçemizden Tokat merkez köylere kadar kanal üzerinde kalan tüm arazileri sulayacak bir proje. Barajın arıtma tesisi ve sulama sistemi ile beraber yaklaşık maliyeti 3 milyar lira. Projemiz Türkiye'de Türk mühendislerinin dar alanda uyguladığı ilk labirent tipi dolusavak projesi oldu. Bu da aynı zamanda maliyet açısından tasarruf sağladı."



