Türk mühendisler geliştirdi: Yerli ve milli motor test edildi!

‘KENDİ MOTORUMUZU KULLANMA YÖNÜNDE KARAR ALDIK’

Bazı firmaların ithal ikame ürün kullandıklarını fakat kendilerinin bu konuda stratejik davranarak kendi ürettikleri motorla yola devam etmek istediklerini ifade eden Yüksel Özdek sözlerine şöyle devam etti:

“Şöyle bir farklılığımız var bir yerli üretici olarak. Ürettiğimiz traktörlerin tamamında kendi motorunu kullanan belki de tek firma olacağız. Çünkü FAZ-V emisyon seviyesine geçildiğinde firmalar bunun yerine ikame ürünler kullanmak zorunda kaldılar veya ithal motor kullanmak zorunda kaldılar. Fakat biz kendi motorumuzla devam etme kararı aldık. Stratejik bir kararı aldık. Bu kararın arkasında üst yönetim kararlı bir şekilde durdu. Ar-Ge yetkililerimiz bu konuda çabalarını azami şekilde gösterdiler. Bu onaydan sonra da tüm traktörlerimizin FAZ 5 emisyonlu olarak sertifikasyon çalışmasını gerçekleştirerek piyasaya arzına başlayacağız. Aynı zamanda bu sadece iç piyasa için değil, Avrupa pazarına da girişimiz için de aslında bir basamak olacak”