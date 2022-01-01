Türk Yıldızları nefesleri kesti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları yaklaşık 30 yıldır nefes kesen gösterileriyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıyor. .
Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Yıldızları adı verilen akrobasi timi 1992 yılında kuruldu ve NF-5 uçakları ile eğitimlerine başladı. Türk Yıldızları, ilk gösterisini 4 adet NF-5A/B Freedom Fighter tipi uçak ile 18 Haziran 1993 tarihinde 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.
O tarihten bu yana gökyüzünde Türkiye Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil eden Türk Yıldızları akrobasi timi nefes kesen gösterileri ile yurtiçi ve yurtdışında başarılı görevler icra ediyor. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları timi kendine has hareketleri ile dünyadaki sayılı gösteri ekipleri arasında yer alıyor.
Özel günlerde yaptıkları uçuşlarla hayranlık uyandıran Türk Yıldızları'nı dünyadaki benzerlerinden ayıran bazı detaylar var. Türk Yıldızları dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotim olarak da tarihe geçti. İhlas Haber Ajansı (İHA), 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 134'üncü Filo'da konuşlu olan Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşlarına konuk oldu. Türk Yıldızları ekibinin gösterilere hazırlık için yaptığı eğitim uçuşlarında nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.
Yaptıkları hareketlerin ortaya çıkış hikayesinin hayal etmek ile olduğuna dikkat çeken 1 Numara Tim Lideri Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, "Gösteri uçuşlarında profesyonelliğin temelinin uçuş limitlerine uymak olduğunu hepimiz biliyoruz. Türk Yıldızları pilotunun en önemli özelliği ise kendisinin ve uçağının limitlerini çok iyi bilmesi ve bu limitleri uygulayacak biçimde bir disiplini yaşam tarzı haline getirmesidir. Yapılan hareketlerin ilk çıkış noktası hep hayal etmek ile oluyor. Anıtkabir üzerinde kalp oluşturan bizdik. Her hareketin anlamı tabi ki bizim için çok farklı. 2014 yılında Anıtkabir'de yaptığımız kalp belki de bunlar içindeki en anlamlısıydı" şeklinde konuştu.