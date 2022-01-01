Türk Yıldızları nefesleri kesti

Yaptıkları hareketlerin ortaya çıkış hikayesinin hayal etmek ile olduğuna dikkat çeken 1 Numara Tim Lideri Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, "Gösteri uçuşlarında profesyonelliğin temelinin uçuş limitlerine uymak olduğunu hepimiz biliyoruz. Türk Yıldızları pilotunun en önemli özelliği ise kendisinin ve uçağının limitlerini çok iyi bilmesi ve bu limitleri uygulayacak biçimde bir disiplini yaşam tarzı haline getirmesidir. Yapılan hareketlerin ilk çıkış noktası hep hayal etmek ile oluyor. Anıtkabir üzerinde kalp oluşturan bizdik. Her hareketin anlamı tabi ki bizim için çok farklı. 2014 yılında Anıtkabir'de yaptığımız kalp belki de bunlar içindeki en anlamlısıydı" şeklinde konuştu.