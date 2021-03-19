Türk Yıldızları'nın Çanakkale'deki gösterisi nefes kesti

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri ve gazi yakınları katıldı.